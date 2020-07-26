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Путин обсудил с Зеленским аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса 

ТАСС и ещё 13 32 минуты назад
Стало известно о разговоре Путина с Зеленским
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону вопросы урегулирования внутриукраинского кризиса, в том числе дали позитивную оценку согласованию контактной группой дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.
"Подробно обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса. Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской контактной группы. Дана позитивная оценка согласованию на заседании группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля. Акцентирована важность безусловного соблюдения этих договоренностей участниками конфликта", — говорится в сообщении.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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