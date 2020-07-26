Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые после назначения вышел к участникам акций в поддержку арестованного бывшего главы региона Сергея Фургала, которые ежедневно проходят в Хабаровске. Трансляция встречи идет на его странице в Instagram.
"Москва слышит всех, поэтому прислала вам врио, чтобы регион не скатился без власти.
Про Фургала еще раз повторяю: он мой товарищ, однопартиец, я очень переживаю за его судьбу, партия оказывает ему помощь, передает ему продукты. Но регион не может оставаться без руководителя, и я указом президента назначен, чтобы это замечательное здание (правительство края — прим. ТАСС) функционировало, все работало, бюджет тратился на социальные нужды", — сказал Дегтярев участникам акции.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дегтярев. Во вторник он прибыл в регион.