Жизнь супруги Кадырова «стала лучше» после санкций 

Жена главы Чечни Медни Кадырова прокомментировала санкции США против нее и дочерей.
Медни Кадырова заявила, что после санкций «ничего не изменилось, даже лучше стало». Она пояснила, что «была домохозяйкой и остается». Супруга главы Чечни, подчеркнула, что ни она сама, ни ее дочери «политикой никогда не занимались».
«От этих санкций нам смешно», — приводит ее слова ТАСС.
Напомним, США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова.
Кадыров заявил, что в Госдепе должны объяснить, почему санкции были введены в том числе против его жены и дочерей.