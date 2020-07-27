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Жизнь супруги Кадырова «стала лучше» после санкций 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 17 30 минут назад
Жизнь супруги Кадырова «стала лучше» после санкций
Фото: ТАСС
Жена главы Чечни Медни Кадырова прокомментировала санкции США против нее и дочерей.
Медни Кадырова заявила, что после санкций «ничего не изменилось, даже лучше стало». Она пояснила, что «была домохозяйкой и остается». Супруга главы Чечни, подчеркнула, что ни она сама, ни ее дочери «политикой никогда не занимались».
«От этих санкций нам смешно», — приводит ее слова ТАСС.
Напомним, США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова.
Кадыров заявил, что в Госдепе должны объяснить, почему санкции были введены в том числе против его жены и дочерей.
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Политика , Общество , Рамзан Кадыров , Медни Кадырова , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , США , Чеченская Республика
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