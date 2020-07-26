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Кадыров: жители Чечни хотят быть в санкционном списке США, если в нем есть глава региона 

ТАСС и ещё 10 29 минут назад
Чеченцы захотели разделить санкции с Кадыровым
Фото: ТАСС
Жители Чеченской Республики, поддерживая главу региона Рамзана Кадырова после введения против него ограничительных мер со стороны США, считают и себя включенными в санкционный список. Об этом заявил сам Кадыров в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.
"Те, кто меня видит, говорят мне: "Если ты и твоя семья в [санкционном] списке [США], то мы тоже в этом списке". Говорят, что чеченцев напугали, Кадырова. Никогда в жизни нас невозможно напугать и заставить", — сказал он.
Глава Чечни заявил, что США могут и дальше вводить против него санкции.
"Я прошу их, чтобы они каждый день тысячу санкций придумали против меня…Если дела нет, пусть придумывают", — добавил Кадыров.
В Чечне проходят флешмоб в социальных сетях "Мы семья Кадырова" и акции в его поддержку в разных районах республики.
Госдепартамент США 20 июля объявил о введении визовых санкций против Кадырова. Они применены в соответствии с законом, предусматривающим запрет въезда на территорию США для иностранцев, которых американские власти считают причастными к коррупции и нарушениям прав человека. Помимо главы Чечни, ограничения распространяются на его супругу Медни Кадырову, а также на дочерей Айшат и Хадижат. Кадыров на этой неделе сначала пригласил в Чечню госсекретаря США Майкла Помпео, а затем заявил о санкциях против него и запретил въезд в республику.
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Политика , Общество , США , Майкл Помпео , Рамзан Кадыров , Медни Кадырова , Госдеп США , Чеченская Республика
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