Чеченцы захотели разделить санкции с Кадыровым

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Жители Чеченской Республики , поддерживая главу региона Рамзана Кадырова после введения против него ограничительных мер со стороны США , считают и себя включенными в санкционный список. Об этом заявил сам Кадыров в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Те, кто меня видит, говорят мне: "Если ты и твоя семья в [санкционном] списке [США], то мы тоже в этом списке". Говорят, что чеченцев напугали, Кадырова. Никогда в жизни нас невозможно напугать и заставить", — сказал он.

Глава Чечни заявил, что США могут и дальше вводить против него санкции.

"Я прошу их, чтобы они каждый день тысячу санкций придумали против меня…Если дела нет, пусть придумывают", — добавил Кадыров.

В Чечне проходят флешмоб в социальных сетях "Мы семья Кадырова" и акции в его поддержку в разных районах республики.