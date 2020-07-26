Навального «отправили» в Одессу из-за слов о Путине 

Все новости на карте

Парад в честь Дня ВМФ, который принимал президент Владимир Путин , вызвал большой резонанс в соцсетях.

Один из внесистемных оппозиционеров, Алексей Навальный написал в соцсетях: «А Путин все парады проводит. Других дел нет в стране».

Многие пользователи сочли это неуважением по отношению к морякам и их профессиональному празднику.

«Что ваши очи так взволновало и оскорбило? Разве подъем российского флота и строительство новых кораблей не повод для гордости, или вспомнить славные традиции моряков это не хороший способ отпраздновать день ВМФ?» — ответил оппозиционеру автор телеграм-канала «Люди и Звери».

Он отметил, что радикальные либералы игнорируют российские праздники, поскольку они задевают чувства их друзей в США и на Украине.

«Надо бы Лёлика в Одессу отправить, там для него создан полноценный праздник. В их гавань зашли американские корабли», — предложил пользователь.