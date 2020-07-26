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Навального «отправили» в Одессу из-за слов о Путине 

Майк Габриелян 40 минут назад
Парад в честь Дня ВМФ, который принимал президент Владимир Путин, вызвал большой резонанс в соцсетях.
Один из внесистемных оппозиционеров, Алексей Навальный написал в соцсетях: «А Путин все парады проводит. Других дел нет в стране».
Путин обошел на катере линию боевых кораблей
Многие пользователи сочли это неуважением по отношению к морякам и их профессиональному празднику.
«Что ваши очи так взволновало и оскорбило? Разве подъем российского флота и строительство новых кораблей не повод для гордости, или вспомнить славные традиции моряков это не хороший способ отпраздновать день ВМФ?» — ответил оппозиционеру автор телеграм-канала «Люди и Звери».
Он отметил, что радикальные либералы игнорируют российские праздники, поскольку они задевают чувства их друзей в США и на Украине.
«Надо бы Лёлика в Одессу отправить, там для него создан полноценный праздник. В их гавань зашли американские корабли», — предложил пользователь.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России сегодня, 26 июля, отмечают День Военно-Морского Флота. Поздравления принимают военные моряки, ветераны, работники судостроительных, судоремонтных предприятий. Главный военно-морской парад состоялся в Петербурге.
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Политика , Видео , Алексей Навальный , Владимир Путин
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