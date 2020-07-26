Путин обошел на катере линию боевых кораблей

Также российский президент и министр обороны РФ приветствуют экипажи кораблей, которые будут принимать участие в торжествах по поводу дня ВМФ России. Номер катера верховного главнокомандующего России — 001, на нем подняты штандарт президент РФ и Андреевский флаг.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин прибыл в Кронштадт для участия в торжествах, посвященных Дню Военно-морского флота РФ.