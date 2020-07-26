Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбежавший в Россию соперник Лукашенко рассказал о своих планах 

News.ru и ещё 6 3 часа назад
Сбежавший в Россию соперник Лукашенко рассказал о своих планах
Фото: News.ru
Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, которого ЦИК страны не допустила к выборам, дал интервью Forbes. Он рассказал о своих планах.
Ранее сообщалось, что Цепкало уехал в Москву с детьми, опасаясь задержания. По словам его супруги Вероники, его предупредили о возможном аресте.
Сейчас ещё две недели будет идти предвыборная кампания. Поэтому заниматься буду предвыборной кампанией, — цитирует его издание.
Цепкало добавил, что это лучше, чем сидеть в тюрьме белорусского КГБ — «Американке». «Лукашенко такой подарок не получит», заявил он.
Он отметил, что теперь его основная цель — показать белорусскому обществу «суть режима», продемонстрировать, как Лукашенко «нарушает конституцию, законы, фальсифицирует документы».
Президентские выборы в Белоруссии намечены на 9 августа. Помимо Лукашенко и Тихановской, которая идёт на выборы вместо своего мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского, в качестве кандидатов зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.
Как писал NEWS.ru, Цепкало намерен поддержать в борьбе за пост главы государства Светлану Тихановскую.
Видео дня. Сотрудники ФСБ задержали 22 участников террористической ячейки
News.ru: последние новости
Путин и Зеленский провели телефонный разговор Путин и Зеленский провели телефонный разговор Кадыров заявил, что санкции США не напугали чеченцев Кадыров заявил, что санкции США не напугали чеченцев Пушков объяснил желание Турчинова штурмовать Крым Пушков объяснил желание Турчинова штурмовать Крым
Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Андрей Дмитриев , Центризбирком России , Forbes , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение
У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение
Кремль сделал заявление о митингах в Хабаровске
Кремль сделал заявление о митингах в Хабаровске
США решили закрыть консульство в Ухане
США решили закрыть консульство в Ухане
Путин рассказал об ущемлении Крыма Украиной
Путин рассказал об ущемлении Крыма Украиной
Видео
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
00:42
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
00:12
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
01:26
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео
00:37
Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Истребители США устроили ЧП в небе над Сирией
01:31
Истребители США устроили ЧП в небе над Сирией
Армия Конфликты
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение