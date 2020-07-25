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Молохов назвал Климкина «вышедшим в тираж третьесортным политиком даже по меркам Украины».

«Для подавляющего большинства жителей России возвращение Крыма в родную гавань всегда будет являться предметом гордости, а проведение каких-либо аналогий между ситуацией со странами Балтии в составе СССР и настроениями жителей полуострова выглядит смехотворным», — подчеркнул глава рабочей группы.

По его мнению, призыв экс-министра «стать лучше России» выглядит наивным, поскольку Украина на данный момент претендует не столько на роль витрины западного мира, сколько является его задворками.

Ранее Климкин заявил, что надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблемы для России.