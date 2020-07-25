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В России ответили Климкину на слова о проблемах из-за Крыма 

Lenta.ru 44 минуты назад
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который предложил создать проблемы России из-за Крыма, может создать проблемы только своей стране. Так ему ответил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов. Его слова передает РИА Новости.
Молохов назвал Климкина «вышедшим в тираж третьесортным политиком даже по меркам Украины».
«Для подавляющего большинства жителей России возвращение Крыма в родную гавань всегда будет являться предметом гордости, а проведение каких-либо аналогий между ситуацией со странами Балтии в составе СССР и настроениями жителей полуострова выглядит смехотворным», — подчеркнул глава рабочей группы.
По его мнению, призыв экс-министра «стать лучше России» выглядит наивным, поскольку Украина на данный момент претендует не столько на роль витрины западного мира, сколько является его задворками.
"Превратим Крым в проблему для России"
Ранее Климкин заявил, что надо превратить Крым во внутреннюю и внешнюю проблемы для России.
«Стать лучше России и держаться настоящих друзей, которые разделяют с нами общие ценности и общее будущее», — написал министр.
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Политика , Видео , Павел Климкин , Александр Молохов , РИА Новости , Республика Крым
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