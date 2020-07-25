Дегтярев раскрыл поручение Путина по Хабаровскому краю

Дегтярев во время митинга запланировал рабочую поездку в удаленные районы региона. В интервью он рассказал, что завидует протестующим, так как у них есть свободное время, которого нет у него, поскольку он занят выполнение поручения главы государства.

«Чтобы работать день и ночь, президент сказал — познакомься с регионом быстро — и к нему на доклад. А как же знакомиться, если ты в выходные будешь отдыхать или ходить на митинги, например?» — поинтересовался врио губернатора.

На ознакомление с Хабаровским краем у Дегтярева есть две-три недели, затем, по его словам, будет решаться вопрос о дате доклада Путину.

С 11 июля в Хабаровске проводятся несогласованные акции из-за ареста бывшего главы региона Сергея Фургала . В прошлую субботу, 18 июля, на митинг в его поддержку вышли около 10 тысяч человек. 25 июля намного меньше — около 6,5 тысячи человек.

Сергея Фургала арестовали 10 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик свою вину отрицает и считает, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица».