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Дегтярев рассказал о поручении Путина по Хабаровскому краю 

Lenta.ru и ещё 3 46 минут назад
Дегтярев раскрыл поручение Путина по Хабаровскому краю
Фото: РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о поручении президента России Владимира Путина по региону. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Дегтярев во время митинга запланировал рабочую поездку в удаленные районы региона. В интервью он рассказал, что завидует протестующим, так как у них есть свободное время, которого нет у него, поскольку он занят выполнение поручения главы государства.
«Чтобы работать день и ночь, президент сказал — познакомься с регионом быстро — и к нему на доклад. А как же знакомиться, если ты в выходные будешь отдыхать или ходить на митинги, например?» — поинтересовался врио губернатора.
На ознакомление с Хабаровским краем у Дегтярева есть две-три недели, затем, по его словам, будет решаться вопрос о дате доклада Путину.
С 11 июля в Хабаровске проводятся несогласованные акции из-за ареста бывшего главы региона Сергея Фургала. В прошлую субботу, 18 июля, на митинг в его поддержку вышли около 10 тысяч человек. 25 июля намного меньше — около 6,5 тысячи человек.
Сергея Фургала арестовали 10 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик свою вину отрицает и считает, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица».
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Политика , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Владимир Путин , Хабаровский Край
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