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Дегтярев анонсировал приезд Шнурова в Хабаровск 

Lenta.ru и ещё 27 29 минут назад
Дегтярев признался, когда выйдет к протестующим
Фото: Викентий Барковский / РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал приезд музыканта Сергея Шнурова в Хабаровск. На это обратил внимание «Московский Комсомолец».
«К нам скоро прилетит Серега, вот с ним я и выйду к протестующим», — заявил врио главы региона, пояснив, что речь идет о лидере группировки «Ленинград».
По данным источника издания, Шнуров «собрался не в гости к Дегтяреву, а в Хабаровск, чтобы взять интервью у Дегтярева». В конце июня музыкант занял пост генерального продюсера международного русскоязычного телеканала RTVI.
В Хабаровске Шнуров может «по собственной инициативе» тоже выйти к людям и пообщаться с ними о насущных проблемах, подчеркнул собеседник МК. «Если теперь вообще поедет», — добавил он, отметив, что план музыканта относительно Хабаровска еще очень неясный. Кроме того, отмечается, что музыканта удивило фамильярное обращение врио губернатора.
26 июля Дегтярев впервые вышел к участникам протестов в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала, которые уже несколько дней проходят в Хабаровске. Он отметил, что переживает за судьбу своего однопартийца Фургала, и заверил, что ЛДПР оказывает помощь бывшему губернатору Хабаровского края. При этом Дегтярев подчеркнул, что регион не может оставаться без руководителя.
Фургала арестовали 10 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
После этого врио главы Хабаровского края был назначен Дегтярев. Он сообщил, что приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Политик заверил, что если уволенного в связи с утратой доверия Фургала оправдают, он «соберет вещи и уедет».
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Политика , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Сергей Шнуров , ЛДПР , Московский комсомолец , Хабаровский Край
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