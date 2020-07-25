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В Совфеде прокомментировали украинскую стратегию «деоккупации» Крыма 

Lenta.ru 46 минут назад
Россия ответила на планы Киева по «деоккупации» Крыма
Фото: РИА Новости
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков прокомментировал разработку Украиной стратегии по «деоккупации» Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам, вся стратегия умещается в одно название, и ничего реального в ней нет. Цеков отметил, что именно поэтому украинские дипломаты и засекретили этот смехотворный документ. Он также посоветовал властям Украины отказаться от каких-либо планов по возвращению Крыма.
Киев разработал стратегию по «деоккупации» Крыма
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что в стране уже разработали стратегию «деоккупации» Крыма, но документ пока не придают огласке. По ее словам, украинские власти считают, что в таких вопросах должны быть подготовлены стратегические планы «более широкого масштаба». Она также добавила, что Украина планирует создать международную коммуникационную площадку по вопросам Крыма.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.
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Политика , Сергей Цеков , ЕС , Совет Федерации , Республика Крым
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