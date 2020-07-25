Россия ответила на планы Киева по «деоккупации» Крыма

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам, вся стратегия умещается в одно название, и ничего реального в ней нет. Цеков отметил, что именно поэтому украинские дипломаты и засекретили этот смехотворный документ. Он также посоветовал властям Украины отказаться от каких-либо планов по возвращению Крыма.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что в стране уже разработали стратегию «деоккупации» Крыма, но документ пока не придают огласке. По ее словам, украинские власти считают, что в таких вопросах должны быть подготовлены стратегические планы «более широкого масштаба». Она также добавила, что Украина планирует создать международную коммуникационную площадку по вопросам Крыма.