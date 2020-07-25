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Глава Минздрава Хакасии подал заявление об отставке 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
Глава Минздрава Хакасии подал заявление об отставке
Фото: r-19.ru
Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал заявление об отставке.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.
«Владимир Костюш действительно подал заявление вчера вечером. С 20 июля он находится в отпуске», — отметил собеседник, не уточнив, подписал ли глава региона данное заявление.
Как указывает агентство, Костюш подал в отставку на фоне претензий к республиканским властям, связанными с выплатами медикам.
В мае министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов подал в отставку.
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Политика , Александр Смирнов , Минздрав РФ , Республика Хакасия
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