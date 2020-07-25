Глава Минздрава Хакасии подал заявление об отставке 

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Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал заявление об отставке.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

«Владимир Костюш действительно подал заявление вчера вечером. С 20 июля он находится в отпуске», — отметил собеседник, не уточнив, подписал ли глава региона данное заявление.

Как указывает агентство, Костюш подал в отставку на фоне претензий к республиканским властям, связанными с выплатами медикам.