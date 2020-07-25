Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия ответила на обвинения Запада в испытании противоспутникового оружия 

Lenta.ru 42 минуты назад
Россия жестко поставила Запад на место
Фото: ТАСС
Обвинения США и Великобритании в адрес России в том, что она провела испытания космического противоспутникового оружия, являются пропагандистским вбросом. Об этом говорится в сообщении российского МИД на официальном сайте ведомства.
Согласно заявлению министерства, действия Запада направлены на дискредитацию российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
Представители министерства подчеркнули, что 15 июля испытания были проведены в полном соответствии с международным правом и не создавали угроз для каких-либо космических объектов. В ходе них российский «спутник-инспектор» собрал техническую информацию о состоянии другого отечественного космического аппарата.
Ранее США предложили России создать линию связи для предотвращения конфликтных ситуаций в космическом пространстве. По словам помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофера Форда, в последние две недели Россия делает странные и опасные вещи на орбите, и поэтому может произойти определенное недопонимание.
На этой неделе глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит обвинил Россию в испытаниях космического противоспутникового оружия в июле текущего года. По его словам, действия подобного рода угрожают мирному использованию космического пространства и создают риск того, что обломки могут стать угрозой для спутников и космических систем, от которых зависит мир. Космическое командование США также заявило о наличии сведений об испытаниях Россией противоспутникового оружия, которые не принесли разрушений. По данным ведомства, 15 июля от российского спутника «Космос-2543» отделился некий объект, который в каталоге командования обозначен как номер 45915.
Видео дня. Шепелев заплатит родителям Фриске 7 миллионов рублей
Последние новости
ЦБ опустил ключевую ставку до исторического минимума ЦБ опустил ключевую ставку до исторического минимума Вышедшему с меню к властям шеф-повару российского ресторана решили помочь Вышедшему с меню к властям шеф-повару российского ресторана решили помочь Магомед Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко Магомед Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко
Комментарии 14
Политика , Армия , Войска , Оружие , США , Технологии , Харви Смит , МИД , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Подтверждена теория Платона о форме Земли
Подтверждена теория Платона о форме Земли
«Дубина» России смертельно испугала Польшу
«Дубина» России смертельно испугала Польшу
Видео
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
06:22
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Общество Новости Москвы
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
00:18
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
Армия Войска
Массовая драка в Москве попала на видео
00:14
Массовая драка в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
02:29
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
Происшествия Ближний Восток
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
01:04
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
Армия
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
02:05
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Происшествия
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
00:50
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Происшествия
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
00:59
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение