Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин напомнил следователям о нравственной основе работы 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Путин напомнил следователям о нравственности
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что профессиональной и нравственной основой работы следователей всегда были «честность, принципиальность, объективность, строгое соблюдение закона». При этом главным критерием оценки их работы являются «не отдельные показатели ведомственной статистики, а доверие общества и граждан».
По словам Путина, сотрудники следствия «отстаивают правду, справедливость, добиваются наказания для виновных и защищают права пострадавших», и поэтому крайне важно, чтобы каждое процессуальное решение, было грамотным и безукоризненным.
«А если ошибка по тем или иным причинам все же допущена, то она должна быть своевременно исправлена, истина — обязательно восстановлена», — резюмировал российский лидер.
День сотрудника органов следствия отмечается 25 июля. Это профессиональный праздник работников СК, следственных подразделений МВД и ФСБ РФ.
Видео дня. Шепелев заплатит родителям Фриске 7 миллионов рублей
Последние новости
ЦБ опустил ключевую ставку до исторического минимума ЦБ опустил ключевую ставку до исторического минимума Вышедшему с меню к властям шеф-повару российского ресторана решили помочь Вышедшему с меню к властям шеф-повару российского ресторана решили помочь Магомед Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко Магомед Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко
Комментарии
Политика , После праздников , Владимир Путин , ФСБ , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бедный Виторган никому даже даром не нужен»
«Бедный Виторган никому даже даром не нужен»
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
«Могилу себе роете»: Бородина обратилась к крымчанам
«Могилу себе роете»: Бородина обратилась к крымчанам
«Война» в Москве: Азербайджанцы продолжат охоту
«Война» в Москве: Азербайджанцы продолжат охоту
Видео
Высоцкий ответил на «отрезанную голову отца»
06:22
Высоцкий ответил на «отрезанную голову отца»
Общество Новости Москвы
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
00:18
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
Армия Войска
Массовая драка в Москве попала на видео
00:14
Массовая драка в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
02:29
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
Происшествия Ближний Восток
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
01:04
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
Армия
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
02:05
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Происшествия
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
00:50
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Происшествия
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
00:59
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение