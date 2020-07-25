Путин напомнил следователям о нравственности

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что профессиональной и нравственной основой работы следователей всегда были «честность, принципиальность, объективность, строгое соблюдение закона». При этом главным критерием оценки их работы являются «не отдельные показатели ведомственной статистики, а доверие общества и граждан».

По словам Путина, сотрудники следствия «отстаивают правду, справедливость, добиваются наказания для виновных и защищают права пострадавших», и поэтому крайне важно, чтобы каждое процессуальное решение, было грамотным и безукоризненным.

«А если ошибка по тем или иным причинам все же допущена, то она должна быть своевременно исправлена, истина — обязательно восстановлена», — резюмировал российский лидер.