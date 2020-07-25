Пушков осадил готового штурмовать Крым Турчинова

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Ранее Турчинов заявил, что согласен лично в первых рядах штурмовать полуостров, если президент Владимир Зеленский примет решение о наступлении.

По мнению парламентария, экс-глава СНБО делает подобные заявления и демонстрирует "редкую храбрость", зная, что никто не собирается отправлять его в Крым.

"Зеленский такой приказ не отдаст, как не отдал Порошенко. А вот привлечь внимание СМИ к своему псевдогероизму — другое дело", — написал Пушков в Twitter.

Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос Крыма "закрыт окончательно". Кроме того, Москва предупреждала, что полуостров хорошо защищен, а любые провокации немедленно пресекут.