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Пушков высмеял готового «штурмовать Крым» Турчинова 

РИА Новости и ещё 7 53 минуты назад
Пушков осадил готового штурмовать Крым Турчинова
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление экс-главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о готовности воевать в Крыму.
Ранее Турчинов заявил, что согласен лично в первых рядах штурмовать полуостров, если президент Владимир Зеленский примет решение о наступлении.
По мнению парламентария, экс-глава СНБО делает подобные заявления и демонстрирует "редкую храбрость", зная, что никто не собирается отправлять его в Крым.
"Зеленский такой приказ не отдаст, как не отдал Порошенко. А вот привлечь внимание СМИ к своему псевдогероизму — другое дело", — написал Пушков в Twitter.
Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос Крыма "закрыт окончательно". Кроме того, Москва предупреждала, что полуостров хорошо защищен, а любые провокации немедленно пресекут.
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Политика , Безопасность , Крым наш , Александр Турчинов , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Республика Крым
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