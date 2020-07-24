Посол России встретился с президентом Абхазии 

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Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин провёл встречу с президентом Абхазии Асланом Бжания.

Об этом сообщается на странице российской дипмиссии в Абхазии в Facebook.

Отмечается, что стороны «обсудили вопросы сотрудничества в области противодействия коронавирусной инфекции, в частности, перспективы поэтапного открытия российско-абхазской границы».

Также в ходе беседы «были рассмотрены аспекты укрепления взаимодействия в сферах безопасности и борьбы с организованной преступностью на территории республики Абхазия, а также процесс согласования проекта договора о двойном гражданстве жителей республики Абхазия и России».

Ранее сообщалось, что в Абхазии вылечились все пациенты, которые болели COVID-19.