Клишас сообщил о работе над законопроектом о Госсовете 

"Начали давно", — ответил Клишас на вопрос, когда планируется начать работу над проектами. По его словам, над законопроектами работает в том числе возглавляемый им комитет Совфеда с Государственно-правовым управлением президента.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников говорил, что ряд законов, в том числе о Госсовете, будут приняты для реализации поправок, внесенных в конституцию.

С инициативой внести поправки в конституцию выступил глава государства Владимир Путин , оглашая послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Голосование по поправкам в основной закон РФ проходило с 25 июня по 1 июля, они были поддержаны и вступили в силу 4 июля.