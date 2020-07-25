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В Совфеде усомнились в психическом здоровье Турчинова после его слов о желании штурмовать Крым 

Газета.Ru и ещё 1 46 минут назад
В Крыму оценили психическое здоровье Турчинова
Фото: РИА Новости
Сенатора от Крыма Сергея Цекова возмутило заявление экс-секретаря Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова, пожелавшего пойти штурмовать Крым, передает РИА "Новости".
Ранее Турчинов сказал, что в случае штурма Крыма он готов встать в первые ряды штурмового батальона.
После слов Турчинова у сенатора возникли вопросы о психическом состоянии и уравновешенности украинца. Кроме того, Цеков назвал такие заявление "бредовыми" и "неадекватными".
При этом сенатор дал Турчинову наставление: "советую ему сразу же для успокоения захватить с собой белый флаг. Если кто-то и в самом деле решит объявить войну России, то за этим им следует сразу сдаться".
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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Политика , В мире , Александр Турчинов , Сергей Цеков , Совет Федерации , РИА Новости , Республика Крым
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