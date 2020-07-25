В Крыму оценили психическое здоровье Турчинова

Ранее Турчинов сказал, что в случае штурма Крыма он готов встать в первые ряды штурмового батальона.

После слов Турчинова у сенатора возникли вопросы о психическом состоянии и уравновешенности украинца. Кроме того, Цеков назвал такие заявление "бредовыми" и "неадекватными".

При этом сенатор дал Турчинову наставление: "советую ему сразу же для успокоения захватить с собой белый флаг. Если кто-то и в самом деле решит объявить войну России, то за этим им следует сразу сдаться".

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.