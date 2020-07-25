В Крыму оценили психическое здоровье Турчинова

Сенатора от Крыма Сергея Цекова возмутило заявление экс-секретаря Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова, пожелавшего пойти штурмовать Крым, передает РИА "Новости".
Ранее Турчинов сказал, что в случае штурма Крыма он готов встать в первые ряды штурмового батальона.
После слов Турчинова у сенатора возникли вопросы о психическом состоянии и уравновешенности украинца. Кроме того, Цеков назвал такие заявление "бредовыми" и "неадекватными".
При этом сенатор дал Турчинову наставление: "советую ему сразу же для успокоения захватить с собой белый флаг. Если кто-то и в самом деле решит объявить войну России, то за этим им следует сразу сдаться".
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.