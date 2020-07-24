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В Кремле ответили на просьбу Украины «расшифровать» Минские соглашения 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Пескова удивила просьба Зеленского
Фото: РИА Новости
Минские соглашения содержательны и включают в себя исчерпывающие формулировки, документ не нуждается в расшифровке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «на протяжении последних нескольких месяцев трудно было не обратить внимание на последовательную линию Киева на различных уровнях, направленную на, если не размытие, то на то, чтобы подвергнуть множественным вопросам этот документ, минский комплекс мер, являющийся краеугольным камнем в процессе урегулирования», передает РИА «Новости».
«Трудно сказать, что там можно расшифровывать, потому что написано все достаточно просто. И документ содержит исчерпывающие формулировки. Контакты будут продолжаться», — добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, посещая Станицу Луганскую совместно с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой, заявил, что Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы определить, какие из них может выполнить.
В тот же день Россия заявила о фактическом выходе Украины из Минских соглашений.
Днем ранее Москва указала Киеву на нарушение Минских соглашений в связи с принятием Верховной рады постановления о проведении 25 октября на Украине местных выборов.
В четвертом пункте постановления Верховной рады от 15 июня о местных выборах на Украине, по сути, перечисляются все требования официального Киева относительно возможности проведения выборов в Донбассе.
Там содержится указание на предварительную передачу Украине контроля над совместным участком границы с Россией, необходимость вывода всех «незаконных вооруженных формирований» и техники, под которыми имеются в виду силы народной милиции ДНР и ЛНР, восстановление в регионе «конституционного строя и правопорядка» в соответствии с нынешними законами Украины.
Все эти требования прямо противоречат Минским соглашениям, предполагающим предоставление региону особого статуса и проведение там выборов на условиях, согласованных непосредственно с представителями Донбасса. Только после этого, как указано в Минских соглашениях, Украина должна получить контроль над границей.
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Комментарии 9
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Верховная Рада , РИА Новости , Киев
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