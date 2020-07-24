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Путин рассказал Совбезу об итогах разговора с Трампом 

Lenta.ru 1 час назад
Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ рассказал об итогах телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Также российский лидер обсудил с Совбезом обстановку на границе Азербайджана и Армении, вопросы возобновления международного авиасообщения. В частности, Путин назвал очень чувствительной ситуацию на границе Армении и Азербайджана.
Беседа двух лидеров состоялась 23 июля. Как сообщили в пресс-службе Кремля, разговор был конструктивным и содержательным. Стороны обсудили проблему стратегической стабильности и контроля над вооружениями, а также роль Москвы и Вашингтона в поддержании международного мира.
После телефонного разговора Дональд Трамп высказал мнение, что Россия переживает трудные времена с коронавирусом. Между тем пресс-секретарь Путина уточнил, что российский лидер информировал Трампа, что в Москве «все очень неплохо».
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Политика , Видео , Дональд Трамп , Владимир Путин , Совет безопасности РФ
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