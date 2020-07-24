Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жириновский предложил перенести столицу Дальнего Востока в Хабаровск 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Жириновский предложил перенести столицу Дальнего Востока
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести столицу Дальнего Востока из Владивостока в Хабаровск и объединить все дальневосточные регионы в один.
"Нужно вернуть столицу Дальнего Востока в Хабаровск. Владивосток отличный город, но он далек от центра региона, Хабаровск гораздо удобнее в этом смысле. И объединить все 13 регионов ДВ в один. И не губернатор должен им управлять, а начальник Дальнего Востока", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин в 2018 году подписал указ "О внесении изменения в перечень федеральных округов", согласно которому центром Дальневосточного федерального округа вместо Хабаровска стал Владивосток. Процесс переноса столицы Дальнего Востока был запущен в конце 2018 года. Профильные ведомства начали переезжать во Владивосток.
Видео дня. Шепелев заплатит родителям Фриске 7 миллионов рублей
Последние новости
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа Дегтярев не планирует общаться с протестующими Дегтярев не планирует общаться с протестующими
Политика , Владимир Жириновский , Владимир Путин , ЛДПР , Владивосток , Хабаровск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-сотрудник Генпрокуратуры избил ремнем полицейского
Экс-сотрудник Генпрокуратуры избил ремнем полицейского
Россиян расстроили новостью о международных перелетах
Россиян расстроили новостью о международных перелетах
Агаларова разнесли за накручивание националистического угара
Агаларова разнесли за накручивание националистического угара
Скандал с ЕГЭ получил продолжение
Скандал с ЕГЭ получил продолжение
Видео
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
00:18
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
Армия Войска
Массовая драка в Москве попала на видео
00:14
Массовая драка в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
02:29
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
Происшествия Ближний Восток
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
01:04
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
Армия
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
02:05
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Происшествия
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
00:50
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Происшествия
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
00:59
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Происшествия
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
00:17
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение