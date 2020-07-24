Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести столицу Дальнего Востока из Владивостока в Хабаровск и объединить все дальневосточные регионы в один.
"Нужно вернуть столицу Дальнего Востока в Хабаровск. Владивосток отличный город, но он далек от центра региона, Хабаровск гораздо удобнее в этом смысле. И объединить все 13 регионов ДВ в один. И не губернатор должен им управлять, а начальник Дальнего Востока", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин в 2018 году подписал указ "О внесении изменения в перечень федеральных округов", согласно которому центром Дальневосточного федерального округа вместо Хабаровска стал Владивосток. Процесс переноса столицы Дальнего Востока был запущен в конце 2018 года. Профильные ведомства начали переезжать во Владивосток.