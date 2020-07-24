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МИД назвал Россию и Китай целями информационной войны со стороны Запада 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Россию втягивают в конфликт с Китаем
Фото: РИА Новости
Основными мишенями провокаций со стороны Соединенных Штатов в медийном пространстве стали Россия и Китай, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Совершенствование взаимодействия в медийной сфере, прежде всего по линии наших служб, контактов между средствами массовой информации остается как никогда актуальным — учитывая, что основной целью, мишенью информационной войны так или иначе становятся или стали уже две наши страны: Россия и Китай", — сказала Захарова на межмидовских консультациях по информационной проблематике на уровне официальных представителей внешнеполитических ведомств России и Китая.
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Политика , Азия , Мария Захарова , МИД , Китай , США
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