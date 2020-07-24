Россию втягивают в конфликт с Китаем

Основными мишенями провокаций со стороны Соединенных Штатов в медийном пространстве стали Россия и Китай, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Совершенствование взаимодействия в медийной сфере, прежде всего по линии наших служб, контактов между средствами массовой информации остается как никогда актуальным — учитывая, что основной целью, мишенью информационной войны так или иначе становятся или стали уже две наши страны: Россия и Китай", — сказала Захарова на межмидовских консультациях по информационной проблематике на уровне официальных представителей внешнеполитических ведомств России и Китая.