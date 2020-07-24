Аскенов оценил риски «обезвоживания» Крыма

Запас воды в Симферопольском водохранилище позволит обеспечить главный город Крыма водой на 100 дней. Как в пятницу сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов , погодные условия способствуют нормализации ситуации с водоснабжением.

В этом году Симферополь из-за жаркой и засушливой погоды испытывает дефицит воды. В остальных населенных пунктах, по словам Аксенова, нехватки воды нет.

"Мы с прошлого года говорим о том, что у нас запас воды в Симферопольском водохранилище на 100 дней, сегодня тоже на 100 дней. Пока ничего не меняется, двигаемся вперед, будет все нормально. Возможно, будут какие-то режимы, касаемо именно города Симферополя, но пока мы видим, что ситуация погодная способствует тому, что нормализуется обстановка", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможности введения режима ЧС из-за нехватки воды в Симферополе.

Аксенов также отметил, что ремонт системы водоснабжения Симферополя также позволит сохранить объемы воды.

"Плюс вопросы, связанные с ремонтом самой системы водоснабжения города Симферополя, позволит еще сохранить около 7-8 млн кубометров воды в данном случае. Стоимость этого ремонта будет больше 400 млн рублей, уже проектная документация заказана, поэтому процесс идет", — подчеркнул глава региона.

Симферополь потребляет ежедневно 160 тыс. кубометров воды, большую часть этого объема уже удалось заместить из других источников. Запасов в трех водохранилищах, обеспечивающих город, хватит на 110 дней. Всего же в год на бытовые нужды в республике расходуется около 500 млн кубометров воды.

Проблемы водоснабжения и орошения земель в Крыму существует с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым, и вопрос о возможном дефиците воды стоит на повестке дня.