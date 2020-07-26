Россия поможет Киргизии на 150 млн рублей

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Специальный борт МЧС России доставит в Киргизию крупную партию российской гуманитарной помощи примерно на 150 млн рублей.

«Ожидается 26 июля прибытие ещё одного спецборта МЧС России с большой партией медицинского оборудования и медикаментами примерно на 150 млн рублей», — цитирует ТАСС российское посольство в республике.

В состав помощи входят в том числе аппараты ИВЛ, лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты.

В посольстве рассчитывают, что данная помощь поспособствует сдерживанию распространения коронавируса в Киргизии.

Ранее стало известно, что в Киргизии 30 июля объявят днём национального траура по гражданам, умершим в результате заражения коронавирусом.