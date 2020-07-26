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Россия поставит в Киргизию гуманитарную помощь на 150 млн рублей 

RT на русском и ещё 22 9 минут назад
Россия поможет Киргизии на 150 млн рублей
Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков
Специальный борт МЧС России доставит в Киргизию крупную партию российской гуманитарной помощи примерно на 150 млн рублей.
«Ожидается 26 июля прибытие ещё одного спецборта МЧС России с большой партией медицинского оборудования и медикаментами примерно на 150 млн рублей», — цитирует ТАСС российское посольство в республике.
В состав помощи входят в том числе аппараты ИВЛ, лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты.
В посольстве рассчитывают, что данная помощь поспособствует сдерживанию распространения коронавируса в Киргизии.
Ранее стало известно, что в Киргизии 30 июля объявят днём национального траура по гражданам, умершим в результате заражения коронавирусом.
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Политика , Общество , Ситуация в мире , МЧС , ИТАР-ТАСС , Кыргызстан
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