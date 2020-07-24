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Нарусова рассказала о состоянии сенатора Александрова 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Нарусова рассказала о состоянии Александрова
Фото: ТАСС
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров находится в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщила в пятницу на пленарном заседании сенатор Людмила Нарусова.
"Совершенно справедливо вы сказали, что нужно продолжать быть бдительными, потому что вирус никуда не ушел. Я вчера разговаривала с коллегой Алексеем Александровым, он в тяжелом состоянии, в больнице", — сказала Нарусова.
Она призвала усилить пропускной контроль за всеми, кто приходит в Совет Федерации.
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Политика , Алексей Александров , Совет Федерации
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