Нарусова рассказала о состоянии Александрова

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Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров находится в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщила в пятницу на пленарном заседании сенатор Людмила Нарусова.

"Совершенно справедливо вы сказали, что нужно продолжать быть бдительными, потому что вирус никуда не ушел. Я вчера разговаривала с коллегой Алексеем Александровым, он в тяжелом состоянии, в больнице", — сказала Нарусова.

Она призвала усилить пропускной контроль за всеми, кто приходит в Совет Федерации.