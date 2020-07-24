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Член Совфеда Александров находится в тяжелом состоянии в больнице

ИА Regnumиещё 4
2 часа назад
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Член Совфеда Алексей Александров заболел COVID-19. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, об этом сообщила член Совфеда Людмила Нарусова в ходе заседания.
Сенатор Александров находится в тяжелом состоянии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Наш коллега Алексей Александров в тяжелом состоянии в больнице», — заявила Нарусова.
Александров представляет в Совфеде законодательный (представительный) орган государственной власти Калужской области.
По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, два сенатора отсутствуют в пятницу на заседании Совета Федерации из-за того, что заболели коронавирусом.
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Политика,Людмила Нарусова,Алексей Александров,Совет Федерации,ИА REGNUM
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