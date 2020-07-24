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Патриарх Кирилл обратился к Армении и Азербайджану 

Газета.Ru 47 минут назад
Патриарх Кирилл обратился к Армении и Азербайджану
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал Армению и Азербайджан начать диалог и не идти на поводу у экстремистов, следует из его заявления на сайте РПЦ.
"Сегодня Русская Православная Церковь призывает обе стороны конфликта к диалогу… Призываю не идти на поводу у тех сил, которым выгодно усиление напряженности на Кавказе", — говорится в обращении.
Патриарх подчеркнул, что новая война на Кавказе спровоцирует терроризм и экстремизм, что надолго лишит региона спокойствия и мира.
"Прошу вас, дорогие братья, сохранить те достижения, которые нам удалось закрепить в ходе братских встреч", — обратился предстоятель к религиозным лидерам Азербайджана и Армении.
Патриарх также заявил, что РПЦ горячо молится за скорейшее завершение конфликта.
Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.
Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.
Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.
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Комментарии 1
Политика , Общество , Патриарх Кирилл , Министерство обороны , ЕС , РПЦ , Азербайджан , Армения
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