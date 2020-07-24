Патриарх Кирилл обратился к Армении и Азербайджану 

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"Сегодня Русская Православная Церковь призывает обе стороны конфликта к диалогу… Призываю не идти на поводу у тех сил, которым выгодно усиление напряженности на Кавказе", — говорится в обращении.

Патриарх подчеркнул, что новая война на Кавказе спровоцирует терроризм и экстремизм, что надолго лишит региона спокойствия и мира.

"Прошу вас, дорогие братья, сохранить те достижения, которые нам удалось закрепить в ходе братских встреч", — обратился предстоятель к религиозным лидерам Азербайджана и Армении.

Патриарх также заявил, что РПЦ горячо молится за скорейшее завершение конфликта.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.