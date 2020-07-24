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Дегтярев разгоняет команду Фургала 

Артём Кульша и ещё 28 45 минут назад
Заместители правительства Хабаровского края Владимир Хлапов и Юрий Золочевский и советник губернатора региона Захар Синяговский покинут свои должности. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
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Сегодня Дегтярев провел прямой эфир в своем инстаграме. В ходе него он сообщил, что Хлапов, первый заместитель председателя правительства, написал заявление об увольнении по собственному желанию, и он его удовлетворил.
«На его место будет назначен Александр Никитин — руководитель аппарата комитета (по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. — Прим. ред.), который я возглавлял в Государственной думе», — рассказал врио губернатора.
Также он сообщил о намерении удовлетворить аналогичное заявление Золочевского, первого заместителя председателя правительства по экономическим вопросам. В настоящее время заявление идет по почте из Москвы.
Кроме того, Дегтярев удовлетворил заявление об увольнении Синяговского, врио руководителя отделения Либерально-демократической партии России (ЛДПР) в Хабаровском крае, и сообщил, что тот сосредоточится на партийной работе.
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Политика , Видео , Михаил Дегтярев , Александр Никитин , Госдума , ЛДПР , Хабаровский Край
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