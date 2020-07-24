Дегтярев разгоняет команду Фургала 

Заместители правительства Хабаровского края Владимир Хлапов и Юрий Золочевский и советник губернатора региона Захар Синяговский покинут свои должности. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев

Сегодня Дегтярев провел прямой эфир в своем инстаграме. В ходе него он сообщил, что Хлапов, первый заместитель председателя правительства, написал заявление об увольнении по собственному желанию, и он его удовлетворил.

«На его место будет назначен Александр Никитин — руководитель аппарата комитета (по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. — Прим. ред.), который я возглавлял в Государственной думе», — рассказал врио губернатора.

Также он сообщил о намерении удовлетворить аналогичное заявление Золочевского, первого заместителя председателя правительства по экономическим вопросам. В настоящее время заявление идет по почте из Москвы.