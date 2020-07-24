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Дегтярев произвел перестановки в правительстве Хабаровского края 

ТК «Звезда» и ещё 26 2 часа назад
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев начал подписывать заявления об увольнении по собственному желанию от членов правительства региона.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев уволил из администрации первого заместителя председателя правительства Владимира Хлапова, который сам подал ему прошение об отставке.
«Его заявление я удовлетворил. На его место будет назначен Александр Александрович Никитин, это руководитель аппарата комитета, который я возглавлял в Госдуме», — сообщил Дегтярев в Instagram.
Сейчас Дегтярев, по его словам, ожидает заявления об уходе еще от одного чиновника — заместителя председателя правительства края Юрия Золочевского. Оно должно поступить к нему по почте, и также будет подписано. Кроме того, свою должность покинет еще и советник губернатора Захар Синяговский.
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Политика , Видео , Михаил Дегтярев , Александр Никитин , Госдума , Хабаровский Край
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