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СМИ: В 2020 году голосование будет трехдневным 

Реальное время и ещё 2 4 часа назад
СМИ: В 2020 году голосование будет трехдневным
Фото: Реальное время
Кремль и ЦИК согласовали проведение трехдневного голосования с 11 по 13 сентября 2020 года. Об этом со ссылкой на источники сообщил РБК.
По данным издания, такой формат будет определен для всех регионов, где в этом году пройдут выборы. Однако окончательное решение еще не принято: вероятно, трехдневное голосование пройдет всего в некоторых регионах. Возможность голосования на придомовых территориях могут оставить на усмотрение каждого региона.
Ранее ЦИК Татарстана выступил за проведение выборов в течение нескольких дней в связи с непростой эпидемиологической ситуацией.
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Политика , Центризбирком России
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