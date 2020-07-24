Медведев дал задание «Единой России»

Ведущая политическая сила страны должна проявить максимальное вовлечение в процесс законодательного обеспечения принятых поправок в Конституцию, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс».

Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев . По его словам, с самого начала предстоящей осенней сессии, депутаты-единороссы всех уровней должны активно включиться в работу над принятием законов, обусловленных новыми положениями Основного закона страны, поддержанных на всенародном голосовании.

Кроме этого, Медведев подчернил, что принятые изменения в Конституции станут приоритетом в работе партии в будущем. Также он упомянул и о том, что следующая предвыборная программа партии должны быть народной и базироваться на обновлённом Основном законе.

Напомним, что в по результатам голосования, внесение поправок в Конституцию поддержало почти 78% россиян, принявших в нём участие.