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Медведев дал «Единой России» задание на осень 

Deita.ru 26 минут назад
Медведев дал задание «Единой России»
Фото: ТАСС
Ведущая политическая сила страны должна проявить максимальное вовлечение в процесс законодательного обеспечения принятых поправок в Конституцию, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс».
Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. По его словам, с самого начала предстоящей осенней сессии, депутаты-единороссы всех уровней должны активно включиться в работу над принятием законов, обусловленных новыми положениями Основного закона страны, поддержанных на всенародном голосовании.
Кроме этого, Медведев подчернил, что принятые изменения в Конституции станут приоритетом в работе партии в будущем. Также он упомянул и о том, что следующая предвыборная программа партии должны быть народной и базироваться на обновлённом Основном законе.
Напомним, что в по результатам голосования, внесение поправок в Конституцию поддержало почти 78% россиян, принявших в нём участие.
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Политика , Дмитрий Медведев , Единая Россия , РИА "Дейта" , Интерфакс
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