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Получить гражданство России стало намного проще 

Парламентская газета 24 минуты назад
Иностранцам упростили получение гражданства РФ
Фото: АГН МОСКВА
Чтобы стать российскими гражданами, выходцам из Беларуси, Казахстана, Молдавии и Украины теперь достаточно иметь только вид на жительство. Это предполагают поправки в закон «О гражданстве РФ», которые вступают в силу 24 июля.
Ещё одна долгожданная новация: при оформлении гражданства РФ как в общем порядке, так и в упрощённом отказ от иностранного гражданства больше не требуется. Это касается, в том числе, носителей русского языка.
Упрощённый механизм подразумевает отмену двух требований: подтвердить законный источник доходов и прожить в России по виду на жительство в течение пяти лет. То есть, вид на жительство нужен, но срок проживания по нему может быть любой, хоть один день.
Воспользоваться «упрощёнкой» отныне могут все взрослые иностранцы, имеющие хотя бы одного родителя-гражданина РФ, проживающего в России. Также такая возможность предоставлена лицам без гражданства, которые ранее имели гражданство СССР и проживали в постсоветских странах.
Есть новые требования для иностранцев, получающих гражданство в упрощённом порядке на основании брака с гражданином России — этот супруг теперь обязательно должен проживать на территории России. Как и ранее, на момент подачи заявления нужно состоять в браке не менее трёх лет. Длительность брачных отношений не важна, если у мужа и жены есть общие дети, следует из поправок.
Быстрее могут получить российский паспорт выпускники отечественных вузов: теперь для этого им достаточно проработать в России по специальности не меньше года (ранее было три года).
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Политика , Молдова
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