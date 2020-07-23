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Жириновский утверждает, что убеждал Фургала временно сложить полномочия 

ТАСС 31 минуту назад
«Старались спасти от тюрьмы»: Жириновский о Фургале
Фото: s.furgal / Instagram
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в четверг в своем Telegram-канале рассказал, что предлагал экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу временно сложить полномочия на период проведения расследования в отношении него.
"До последнего мы старались спасти его от тюрьмы. Я предлагал варианты, как избежать жесткого сценария. Пусть Сергей Иванович временно сложит полномочия, только на период расследования, а обязанности губернатора временно будет исполнять другой человек", — говорится в размещенном в канале сообщении.
По словам лидера ЛДПР, для этого Фургал "должен был прибыть в Москву на неделю раньше [своего задержания], но из-за смерти брата задержался в Хабаровске".
"В итоге мы смогли добиться лишь того, чтобы по крайней мере регион был сохранен за нами, за оппозиционной партией ЛДПР, которая и выдвигала Фургала", — добавил он.
В ответ на обвинения в том, что партия якобы бросила Фургала, Жириновский напомнил, что ЛДПР открыто поддержала жителей края, которые вышли на улицу "защищать свой выбор".
"Сейчас в Хабаровский край будут направлены дополнительные деньги, премьер-министр [Михаил Мишустин] и президент [Владимир Путин] лично обещают помогать Хабаровскому краю", — подчеркнул Жириновский, приписав это к заслугам ЛДПР.
В среду Жириновский, выступая на заседании Госдумы, заявил, что Фургал до своего задержания намеревался прилететь в Москву с заявлением об отставке по собственному желанию.
9 июля Фургал был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. В ходе шестичасового допроса ему было предъявлено обвинение. Вину он не признал. Басманный суд арестовал его до 9 сентября. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших.
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Комментарии
Политика , Криминал , Светлана Петренко , Владимир Жириновский , Сергей Фургал , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Госдума , ЛДПР , СКР , Москва , Хабаровский Край
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