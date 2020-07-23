«Старались спасти от тюрьмы»: Жириновский о Фургале

"До последнего мы старались спасти его от тюрьмы. Я предлагал варианты, как избежать жесткого сценария. Пусть Сергей Иванович временно сложит полномочия, только на период расследования, а обязанности губернатора временно будет исполнять другой человек", — говорится в размещенном в канале сообщении.

По словам лидера ЛДПР, для этого Фургал "должен был прибыть в Москву на неделю раньше [своего задержания], но из-за смерти брата задержался в Хабаровске".

"В итоге мы смогли добиться лишь того, чтобы по крайней мере регион был сохранен за нами, за оппозиционной партией ЛДПР, которая и выдвигала Фургала", — добавил он.

В ответ на обвинения в том, что партия якобы бросила Фургала, Жириновский напомнил, что ЛДПР открыто поддержала жителей края, которые вышли на улицу "защищать свой выбор".

"Сейчас в Хабаровский край будут направлены дополнительные деньги, премьер-министр [Михаил Мишустин] и президент [Владимир Путин] лично обещают помогать Хабаровскому краю", — подчеркнул Жириновский, приписав это к заслугам ЛДПР.

В среду Жириновский, выступая на заседании Госдумы , заявил, что Фургал до своего задержания намеревался прилететь в Москву с заявлением об отставке по собственному желанию.