Путин поговорил с Трампом 

«Разговор носил конструктивный и содержательный характер», — отметили в пресс-службе.

Стороны обсудили проблему стратегической стабильности и контроля над вооружениями, подтвердив актуальность продолжения переговоров по международным договорам на эту тему, в том числе Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Президент Трамп отметил большое значение инициативы Владимира Путина о проведении саммита стран — постоянных членов Совбеза ООН по проблемам международной безопасности.

Также в ходе разговора обсуждалась ситуация вокруг ядерной программы Ирана, российско-американское экономическое сотрудничество и совместная работа по борьбе с COVID-19. Путин и Трамп также обменялись поздравлениями по случаю 45-летия орбитального полета в рамках совместной программы «Союз — Аполлон».

Как сообщал «Рамблер», накануне Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.