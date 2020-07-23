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Путин поговорил с Трампом 

Вероника Полынина 7 минут назад
Путин поговорил с Трампом
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Разговор носил конструктивный и содержательный характер», — отметили в пресс-службе.
Стороны обсудили проблему стратегической стабильности и контроля над вооружениями, подтвердив актуальность продолжения переговоров по международным договорам на эту тему, в том числе Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Президент Трамп отметил большое значение инициативы Владимира Путина о проведении саммита стран — постоянных членов Совбеза ООН по проблемам международной безопасности.
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Также в ходе разговора обсуждалась ситуация вокруг ядерной программы Ирана, российско-американское экономическое сотрудничество и совместная работа по борьбе с COVID-19. Путин и Трамп также обменялись поздравлениями по случаю 45-летия орбитального полета в рамках совместной программы «Союз — Аполлон».
Как сообщал «Рамблер», накануне Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
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Политика , В мире , Дональд Трамп , Владимир Путин , Совбез ООН
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