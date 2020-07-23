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Захарова оценила отношения России с Литвой 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Захарова оценила отношения России с Литвой
Фото: РИА Новости
Отношения России и Литвы находятся в беспросветном тупике по вине Вильнюса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент Литвы Гитанас Науседа 17 июля перед началом евросаммита заявил, что намерен поднять вопрос разногласий с Россией в оценке Второй мировой войны.
"Печально, что литовский лидер продолжает подпитываться деструктивными фобиями вместо того, чтобы подумать об улучшении двусторонних отношений, оказавшихся по вине Вильнюса в беспросветном тупике", — сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она напомнила, что Москва уже неоднократно давала оценку попыткам прибалтийских политиков фальсифицировать исторические события исходя из оценок, основанных на концепции некой "советской оккупации".
"Очередные такие недружественные выпады допущены президентом Литвы в ходе недавнего заседания Европейского совета в Брюсселе. Мы полагаем, что из уст руководства этого государства, проводящего последовательную линию на героизацию так называемых "лесных братьев", многие из которых напрямую сотрудничали с нацистами и виновны в гибели десятков тысяч мирных жителей, обвинения в адрес России в, как они говорят, "историческом ревизионизме", неуместны, циничны и аморальны", — отметила она.
Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.
Советско-германский договор о ненападении (зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии) был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований. Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.
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Политика , Мария Захарова , МИД , Европейский совет , Вильнюс , Литва , Москва
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