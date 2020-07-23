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Захарова прокомментировала обвинения Госдепа в адрес Кадырова 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Захарова ответила на обвинения Госдепа в адрес Кадырова
Фото: РИА Новости
Обвинения госдепа США в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова о причастности к нарушению прав человека являются надуманными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Государственный департамент США в понедельник объявил о внесении Кадырова в "черный список" лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека. Под санкции также попали жена и дочери главы Чечни.
"Тему обвинения России во всех мыслимых и немыслимых грехах, ее руководства, политиков, представителей исполнительной и законодательной власти целый ряд представителей США постоянно держат на плаву. Это — очередной пример такой публичной акции. При том, что часть американского политического бомонда не отказалась от своего русофобского курса, в данном случае хотелось бы задать, по-моему, вполне закономерный вопрос: какое отношение ближайшие родственники Рамзана Кадырова имеют к вменяемым нарушениям? Даже комментировать не собираюсь эти надуманные обвинения, но при чем здесь родственники? Тем более, что доказательства и обвинения традиционно отсутствуют", — заявила Захарова на брифинге.
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Комментарии
Политика , США , Рамзан Кадыров , Мария Захарова , МИД , Госдеп США , Чеченская Республика
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