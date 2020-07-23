Захарова ответила на обвинения Госдепа в адрес Кадырова

Государственный департамент США в понедельник объявил о внесении Кадырова в "черный список" лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека. Под санкции также попали жена и дочери главы Чечни.

"Тему обвинения России во всех мыслимых и немыслимых грехах, ее руководства, политиков, представителей исполнительной и законодательной власти целый ряд представителей США постоянно держат на плаву. Это — очередной пример такой публичной акции. При том, что часть американского политического бомонда не отказалась от своего русофобского курса, в данном случае хотелось бы задать, по-моему, вполне закономерный вопрос: какое отношение ближайшие родственники Рамзана Кадырова имеют к вменяемым нарушениям? Даже комментировать не собираюсь эти надуманные обвинения, но при чем здесь родственники? Тем более, что доказательства и обвинения традиционно отсутствуют", — заявила Захарова на брифинге.