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Генерал ФСБ объяснил присвоение Кадырову нового звания 

Lenta.ru и ещё 14 1 час назад
«Ничего неожиданного»: генерал ФСБ о новом звании Кадырова
Фото: РИА Новости
В присвоении главе Чечни Рамзану Кадырову нового воинского звания генерал-майора нет ничего неожиданного. Об этом заявил генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов «Общественной службе новостей».
По его мнению, в данном случае имеет место переаттестация, так как руководитель республики уже был в звании генерала полиции. «Звания на Кавказе в чести. Это более политический шаг, чем логический», — сказал Михайлов, напомнив, что Кадыров долгие годы возглавляет Чечню.
По его словам, присвоенное звание не даст Кадырову ничего, кроме чувства гордости, так как он будет получать пенсию как у главы республики, то есть выше генеральской.
Ранее 23 июля сообщалось о получении Кадыровым воинского звания генерал-майора, он переведен из структуры МВД в Росгвардию. По его словам, в ходе телефонного разговора президент Владимир Путин зачитал указ и поздравил его с этим событием. «Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит», — подчеркнул глава Чечни.
До этого Кадыров был генерал-майором полиции.
Рамзан Кадыров в 2004 году получил звание Героя России. Также награды посмертно удостоен и его отец Ахмат Кадыров. Кроме того, он носит звания заслуженного строителя Чеченской Республики, почетного лидера отделения мотоклуба «Ночные волки» в республике и президента Чеченской лиги КВН.
Он является обладателем Орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Мужества, Почета. Последний он получил в 2015 году «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу». Среди других наград главы Чечни — медали «За отличие в охране общественного порядка» и «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», орден Доброты.
По данным сайта Regions.ru, в 2007 году Кадыров был удостоен высшей награды Международного комитета защиты прав человека: «Золотая Звезда — Честь и Достоинство» с присвоением звания: «Заслуженный защитник прав человека».
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Политика , Рамзан Кадыров , Александр Михайлов , Ахмат Кадыров , Владимир Путин , Росгвардия , ФСБ , Ночные волки , МВД , Чеченская Республика
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