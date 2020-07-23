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Жириновский готов встать на колени перед жителями Хабаровского края 

Говорит Москва 39 минут назад
Жириновский готов встать на колени перед жителями Хабаровского края. Он рассказал, как усмирить акции протеста в регионе.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва» обратился к жителям Хабаровского края.
«Уважаемые жители Хабаровского края! Мы вас благодарим. Вы молодцы. Вы проявили настоящую солидарность в защите ваших прав как избирателей, в защите Сергея Ивановича Фургала как лица, которое вы избрали губернатором. Мы вас уважаем за эту высочайшую солидарность. Вы сделали то, что не делал ни один регион нашей страны или в мире.
Вы очень полюбили Сергея Ивановича. За что? За то, что мы его научили, как общаться с избирателями. Он не раз вместе со мной выезжал по стране и видел, как я общаюсь. Я выхожу напрямую к людям на любом мероприятии, говорю на их родном языке, доступно и стараюсь помочь. Делаем селфи, идём навстречу по любому вопросу. И я готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтоб они поняли, как мы их любим, как мы готовы их защищать, считаем, что они во всём правы».
Депутат попросил жителей региона поддержать временно исполняющего обязанности губернатора. По его словам, Дегтярёв продолжит «всё хорошее, что было в Фургале». Жириновский также обратил внимание на то, как спокойно прошли протесты в Хабаровске.
Михаил Дегтярёв был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля. К тому моменту в столице региона больше недели продолжались акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Участники протестов стали использовать лозунги «Дегтряёв, уходи».
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Политика , Видео , Михаил Дегтярев , Владимир Жириновский , Сергей Фургал , ЛДПР , Радиостанция "Говорит Москва" , Хабаровский Край
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