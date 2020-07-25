Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял москвича, вставшего на колено перед мигрантом.

Ранее житель Москвы Александр Андрианов на своей странице во "ВКонтакте" посетовал, что россияне не задумываются о мигрантах и не благодарят их за уборку улиц, развоз еды и строительство домов. Он также заявил о создании движения Migrants Lives Matter и опубликовал видео, на котором он в футболке с этой надписью, встав на колено перед мужчиной в спецовке, вытирал ему обувь.

Пушков разместил в своем телеграм-канале скриншот сообщения СМИ об этом инциденте и заявил, что подобные "бездумные подражания американской моде" свойственны "вторичным и несамостоятельным" людям.

"Уверен, этот жест — и эта "жесть" — останутся странным исключением. Ведь здесь нет ничего, кроме заимствованной позы и внутренней пустоты", — заключил российский сенатор.

Ранее по городам в США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.