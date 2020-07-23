Стало известно о скорой отставке нескольких сенаторов 

Решение, по словам спикера, принимается в единый день голосования. Были случаи, когда состав Совета Федерации обновлялся на 10, на 20 и даже на 30%, уверяет Матвиенко.

«Как мне представляется, порядка 5-7 сенаторов могут закончить свою работу», — отметила она.

При этом спикер Совфеда пояснила, что решающее слово в отставке сенаторов за региональными властями: губернатором и законодательным собранием. Поэтому Матвиенко, подчеркнув, что «это всегда непростой процесс», посоветовала дождаться сентября, когда станет ясно, кто уйдет из Совфеда и кем будет заменен.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Совфеде предложили ввести санкции в отношении стран Прибалтики, которые запретили трансляцию пяти телеканалов RT. Сенаторы отметили, что таким образом были нарушены "обязательства по свободе СМИ".