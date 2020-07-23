Кремль высказался о протестах в Хабаровске 

9 июля, как сообщал «Рамблер», на тот момент губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство и заключен под стражу. Некоторое время спустя в Хабаровске начались массовые акции в его поддержку.

20 июля Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Фургала и назначил врио губернатора Хабаровского края Дегтярева, на тот момент депутата Государственной думы

Сегодня Песков заявил, что протестующие в Хабаровске люди, безусловно, достойны быть услышанными, а Дегтярев не отказывается от общения с ними, а занят множеством накопившихся дел, которые требуют срочного решения.

Также Песков сообщил, что в Кремле объясняют появление антимосковских лозунгов в ходе протестов в Хабаровске острой эмоциональной реакцией людей на то, что с Фургалом, который пользовался популярностью, произошла нестандартная ситуация, а также тем, что представители квазиоппозиции не прочь пошуметь и попытаться заработать очки на этой ситуации.