Матвиенко предостерегла кабмин от «шапкозакидательства» 

Все новости на карте

Валентина Матвиенко. Отчет правительства об итогах работы за прошлый год был успешным, однако необходимо избежать «шапкозакидательства», так как впереди главная работа по посткризисному развитию, заявила спикер Совета Федерации

«Я считаю, что отчет в правительстве был очень успешным. Серьезный хороший доклад, без мелочевки, без заигрывания, без эмоций и общих слов. Абсолютное понимание того, где мы находимся, в каком положении находятся те или иные отрасли, и видение того, как это делать», — передает РИА «Новости» ее слова.

Матвиенко также отметила, какие «огромные беспрецедентные средства» были выделены для выплат по поддержке граждан, семей с детьми, малого бизнеса, отраслей.

«Никто ни разу не сказал: «нету денег», никто не ныл, никто не хныкал. Решали. Находили. Слава богу, макроэкономическая, макрофинансовая ситуация в стране стабильная позволяла это делать», — добавила она.

Кроме того, спикер подчеркнула, что дает правительству «исключительно положительную характеристику».

«Но это начало пути. И поэтому не должно быть никакого шапкозакидательства. Нужно понимать, что впереди главная предстоит работа по посткризисному развитию страны. Но то, как мы прошли вот эту острую стадию кризиса, считаю, что это огромная победа. Мы прошли очень достойно, очень уверенно», — подытожила Матвиенко.

Ранее в Кремле рассказали об оценке президентом Владимиром Путиным работы правительства. Уточняется, что президент находится в постоянном контакте с председателем правительства Михаилом Мишустиным