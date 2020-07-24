Определен формат голосования на выборах в сентябре

Голосование в единый день голосования будет проходить в течение трех дней. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила председатель Центральной избирательной комиссии ( ЦИК ) России Элла Памфилова

Единый день голосования, как сообщал «Рамблер», проходит в России в сентябре. В 2020 году он должен был состояться 13 сентября. Сегодня Памфилова провела заседание ЦИК. В ходе него она сообщила, что голосование в единый день голосования будет проходить в течение трех дней — 13 сентября станет основным днем голосования, а 11-12 сентября состоится досрочное голосование.

«Мы предлагаем принять этот порядок для 41 региона», — отметила председатель ЦИК, объяснив это тем, что в разных регионах пройдут разные избирательные кампании.