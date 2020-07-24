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Единый день голосования не будет единым 

Артём Кульша и ещё 2 1 час назад
Определен формат голосования на выборах в сентябре
Фото: ТАСС
Голосование в единый день голосования будет проходить в течение трех дней. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.
Единый день голосования, как сообщал «Рамблер», проходит в России в сентябре. В 2020 году он должен был состояться 13 сентября. Сегодня Памфилова провела заседание ЦИК. В ходе него она сообщила, что голосование в единый день голосования будет проходить в течение трех дней — 13 сентября станет основным днем голосования, а 11-12 сентября состоится досрочное голосование.
«Мы предлагаем принять этот порядок для 41 региона», — отметила председатель ЦИК, объяснив это тем, что в разных регионах пройдут разные избирательные кампании.
Она рассказала, что в 41 регионе предлагается провести трехдневное голосование на выборах высших должностных лиц регионов, основных выборах депутатов законодательных и представительных органов власти регионов, основных выборах в органы местного самоуправления в столицах регионов и довыборах депутатов Государственной думы.
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Политика , Элла Памфилова , Госдума , Центризбирком России
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