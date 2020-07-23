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"Полагаю, из всех возможных вариантов сентябрь — приемлемый месяц для Единого дня голосования", — заявила она.

По словам Матвиенко, из-за масштабов страны невозможно подгадать универсальный день, который подошел бы всем. При этом спикер Совфеда допустила, что изменения будут рассмотрены, если появится стоящее предложение.

Отдельно Матвиенко отметила, что выступает за отмену публикаций exit poll, поскольку возможны манипуляции общественным мнением через подобные данные.