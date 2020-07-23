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Матвиенко выступила против переноса Единого дня голосования 

Москва24 и ещё 31 1 час назад
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась против переноса Единого дня голосования с сентября на другой период. Об этом сообщает ТАСС.
"Полагаю, из всех возможных вариантов сентябрь — приемлемый месяц для Единого дня голосования", — заявила она.
По словам Матвиенко, из-за масштабов страны невозможно подгадать универсальный день, который подошел бы всем. При этом спикер Совфеда допустила, что изменения будут рассмотрены, если появится стоящее предложение.
Отдельно Матвиенко отметила, что выступает за отмену публикаций exit poll, поскольку возможны манипуляции общественным мнением через подобные данные.
Ранее профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал законопроект о трехдневном голосовании. До этого его одобрили в Госдуме.
Как заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, Единый день голосования при многодневных выборах необходимо перенести с сентября на другой месяц.
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Политика , Видео , Другое , Валентина Матвиенко , Элла Памфилова , Госдума , Совет Федерации , Центризбирком России
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