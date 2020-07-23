15 июля, как сообщал «Рамблер», Государственная дума России приняла во втором чтении проект закона о проведении выборов в течение трех дней. 16 июля председатель Центральной избирательной комиссии ( ЦИК ) России Элла Памфилова назвала сентябрь, когда проходит единый день голосования, самым неудачным месяц для этого, и заявила о том, что это ставит вопрос о переносе единого дня голосования на другой месяц.

«Сентябрь из всех возможных вариантов, на мой взгляд, (наиболее. — Прим. ред.) приемлемый месяц для дня голосования», — заявила сегодня Матвиенко.

Она отметила, что территория России расположена во множестве часовых пояс, в связи с чем невозможно выбрать время проведения единого дня голосования, которое устроит всех. При этом спикер Совета Федерации выразила уверенность, что обсуждать его перенос можно и нужно, а также надежду на то, что кто-то умный что-то придумает.