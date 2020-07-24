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Песков заявил, что митинги в Хабаровске не были организованы из-за рубежа 

ТАСС и ещё 6 2 часа назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что митинги в Хабаровском крае не были организованы из-за рубежа, но они являются питательной средой для квазиоппозиционеров и дебоширов.
В Кремле прокомментировали ситуацию в Хабаровске
"Эти продолжающиеся акции, конечно, являются питательной почвой для разных квази или псевдооппозиционеров, дебоширов, которые на этом кормятся, которые, конечно же, туда прилетели", — заявил представитель Кремля в пятницу.
Однако, по его мнению, "в целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа, нельзя".
"Мы об этом и не говорили, но то, что со временем к этим акциям присоединились эти элементы, это однозначно", — отметил Песков. Он заверил: "Никто этого [раскачивания ситуации из-за рубежа] не допустит".
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Хабаровск , Хабаровский Край
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