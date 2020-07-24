Все новости на карте

«Рамблер» писал, что 9 июля глава Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств, покушений на убийство, этапирован в Москву и арестован. В Хабаровском крае проходят массовые акции в его поддержку.

Песков отметил, что эти акции «являются питательной почвой для разных квази или псевдооппозиционеров, дебоширов, которые на этом кормятся».

«В целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа, нельзя. Мы об этом и не говорили, но то, что со временем к этим акциям присоединились эти элементы, это однозначно», — заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента России также заверил, что никто не допустит раскачивания ситуации.

«Правоохранители на месте делают свою работу, причем, делают весьма корректно и правильно», — отметил он.