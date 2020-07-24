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«Дебоширы»: Песков оценил митинги в Хабаровске 

Алиса Селезнёва и ещё 6 14 минут назад
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что митинги в Хабаровском крае не были организованы из-за рубежа и подчеркнул, что в России не допустят раскачивания ситуации. Об этом пишет ТАСС.
В Кремле прокомментировали ситуацию в Хабаровске
«Рамблер» писал, что 9 июля глава Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств, покушений на убийство, этапирован в Москву и арестован. В Хабаровском крае проходят массовые акции в его поддержку.
Песков отметил, что эти акции «являются питательной почвой для разных квази или псевдооппозиционеров, дебоширов, которые на этом кормятся».
«В целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа, нельзя. Мы об этом и не говорили, но то, что со временем к этим акциям присоединились эти элементы, это однозначно», — заявил представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента России также заверил, что никто не допустит раскачивания ситуации.
«Правоохранители на месте делают свою работу, причем, делают весьма корректно и правильно», — отметил он.
Напомним, что 20 июля президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий Фургала и назначил врио главы региона Михаила Дегтярева.
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Политика , Видео , Михаил Дегтярев , Дмитрий Песков , Сергей Фургал , ИТАР-ТАСС , Хабаровск , Хабаровский Край
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