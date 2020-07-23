Стало известно мнение Путина о правительстве Мишустина

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«Президент давал положительную оценку работе правительства на нынешнем этапе, но акцентировал тот факт, что на повестке дня стоит очень много амбициозных задач, связанных с национальными планами развития», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что глава государства получил информацию об отчете о деятельности правительства в Госдуме , который 22 июля представил премьер-министр.

В ходе выступления Мишустин назвал главной целью правительства повышение качества жизни каждого человека в стране. Одним из приоритетов работы он назвал борьбу с бедностью.