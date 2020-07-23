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В Кремле раскрыли мнение Путина о правительстве Мишустина 

Lenta.ru 42 минуты назад
Стало известно мнение Путина о правительстве Мишустина
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин положительно оценивает работу правительства на данном этапе. Мнение главы государства о кабмине под руководством премьер-министра Михаила Мишустина раскрыл его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС в четверг, 23 июля.
«Президент давал положительную оценку работе правительства на нынешнем этапе, но акцентировал тот факт, что на повестке дня стоит очень много амбициозных задач, связанных с национальными планами развития», — сказал официальный представитель Кремля.
Песков уточнил, что глава государства получил информацию об отчете о деятельности правительства в Госдуме, который 22 июля представил премьер-министр.
В ходе выступления Мишустин назвал главной целью правительства повышение качества жизни каждого человека в стране. Одним из приоритетов работы он назвал борьбу с бедностью.
54-летний Мишустин возглавил кабинет министров в середине января. До этого он руководил Федеральной налоговой службой.
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Политика , Дмитрий Песков , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба , Госдума , ИТАР-ТАСС
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