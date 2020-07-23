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Стало известно мнение Путина о работе правительства 

Алиса Селезнёва 15 минут назад
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин положительно оценивает работу правительства на данном этапе. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», 22 июля премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Государственной думе с первым отчетом об итогах работы правительства, в ходе которого назвал главной целью — повышение качества жизни всех граждан.
Песков отметил, что глава государства получил информацию об отчете и «находится в постоянном контакте» с Мишустиным.
«Сам президент давал положительную оценку работе правительства на нынешнем этапе, но акцентировал тот факт, что на повестке дня стоит очень много амбициозных задач, связанных с национальными планами развития», — подчеркнул представитель Кремля.
Политика , Видео , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Госдума , ИТАР-ТАСС
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