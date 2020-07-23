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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин положительно оценивает работу правительства на данном этапе. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщал «Рамблер», 22 июля премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Государственной думе с первым отчетом об итогах работы правительства, в ходе которого назвал главной целью — повышение качества жизни всех граждан.

Песков отметил, что глава государства получил информацию об отчете и «находится в постоянном контакте» с Мишустиным.