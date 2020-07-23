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Матвиенко рассказала о работе Совфеда в весеннюю сессию 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Матвиенко рассказала о работе Совфеда в весеннюю сессию
Фото: ТАСС
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Совет Федерации в рамках весенней сессии рассмотрит более 300 законов, многие из них направлены на дополнительную соцзащиту граждан, поддержку экономики, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на итоговом брифинге в четверг.
"В итоге Советом Федерации будет рассмотрено более 300 законов, большинство из них человеческого измерения, направлены на дополнительную социальную защиту граждан, поддержку экономики", — сказала Матвиенко.
В осеннюю сессию сенаторы займутся рассмотрением законов для обеспечения вступления в жизнь поправок в конституцию, добавила она.
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Политика , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , РИА Новости , Москва
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