Матвиенко рассказала о работе Совфеда в весеннюю сессию 

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МОСКВА , 23 июл — РИА Новости. Совет Федерации в рамках весенней сессии рассмотрит более 300 законов, многие из них направлены на дополнительную соцзащиту граждан, поддержку экономики, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на итоговом брифинге в четверг.

"В итоге Советом Федерации будет рассмотрено более 300 законов, большинство из них человеческого измерения, направлены на дополнительную социальную защиту граждан, поддержку экономики", — сказала Матвиенко.

В осеннюю сессию сенаторы займутся рассмотрением законов для обеспечения вступления в жизнь поправок в конституцию, добавила она.